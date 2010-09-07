Янукович закликає гілки влади об’єднати зусилля щодо підвищення рівня життя людей

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає всі гілки влади об’єднати зусилля, спрямовані на підвищення рівня життя людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відкриття сьомої сесії парламенту.

«Ми зобов`язані крок за кроком піднімати рівень життя людей, і ми будемо це робити», - наголосив Президент.

Звертаючись до народних депутатів, він підкреслив: «Для мене немає значення - чи опозиція, чи коаліція, бо депутати всі рівні. І я з повагою ставлюсь до вас усіх, і хотів би, щоб ми з вами спільно будували майбутнє нашої країни».

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що хотів би, щоб в залі ВР «завжди був розум, який би переважав емоції і політичні пристрасті».

Президент наголосив, що готовий зробити все «заради того, щоб Верховна Рада України прийняла доленосні для країни рішення». За його словами, ці рішення «повинні навести в Україні порядок».

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що Україні має панувати Закон і верховенство права.

«Ми з вами всі однакові. І сьогодні люди чекають, що Верховна Рада України зробить все необхідне для того, щоб в регіонах країни люди мали можливість спокійно працювати, щоб збільшувалася кількість робочих місць», - сказав він.

На думку Президента, важливо, щоб не було «того політиканства, яке робить людей ворогами між собою».