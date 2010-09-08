Азаров: розмір квартплати не зміниться

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ спростовує інформацію про наміри влади підвищити вартість житлово-комунальних послуг.

Про це М. АЗАРОВ заявив сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

"Ніякі спекуляції щодо зростання вартості житлово-комунальних послуг не мають під собою зараз ніяких підстав. Це ніщо інше, як спроби безвідповідальних політиків у черговий раз обурити суспільство, підірвати стабільність держави", - сказав М.АЗАРОВ.

Прем'єр підкреслив, що згідно з законодавством, повноваження місцевих рад із встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги передані Національній комісії з регулювання ринку комунальних послуг. "Зараз до створення цієї комісії ці функції виконує НКРЕ - Національна комісія регулювання електроенергетики. На сьогодні ця комісія прийняла тільки одне рішення - щодо вартості газу", - зазначив він.