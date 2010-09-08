Кабмін ліквідував Український центр реструктуризації підприємств і розвитку приватного сектору

Кабінет міністрів України своєю постановою №814 від 8 вересня 2010 року ліквідував Український центр реструктуризації підприємств і розвитку приватного сектору.

Текст постанови розміщений на офіційному сайті уряду.

Згідно з документом, ініціатором ліквідації центру виступив Державний комітет з питань регуляторної політики і підприємництва.

Головою ліквідаційної комісії центру призначений заступник голови Держкомпідприємництва Сергій ТРЕТЬЯКОВ, який має затвердити персональний склад ліквідаційної комісії, включивши в нього представників Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Міністерства промислової політики і Фонду держмайна.

Крім того, цією постановою відміняється урядова постанова №1736 від 3 листопада 1998 року «Про Український центр реструктуризації підприємств і розвитку приватного сектору».