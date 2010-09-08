Янукович підписав закон про можливість ліквідації райрад у Києві

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон “Про внесення змін до Закону “Про столицю України – місто-герой Київ” щодо порядку утворення (неутворення) районних рад.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня 2010 року Київська міська рада за рішенням 65 депутатів звернулася до Верховної Ради з проханням внести зміни до Закону "Про столицю України – місто-герой Київ" щодо ліквідації районних рад.

7 вересня ВР ухвалила відповідні зміни. Зокрема, згідно з цим Законом "Про внесення змін до Закону "Про столицю України – місто-герой Київ", районні ради можуть утворюватися за рішенням територіальної громади міста Києва, прийнятого шляхом проведення місцевого референдуму, або за рішенням Київської міської ради. Рішення територіальної громади міста Києва або Київської міської ради щодо утворення (неутворення) районних рад повинні бути прийняті до дня чергових виборів.

Завтра, 9 вересня, о 15.00 відбудеться пленарне засідання сесії Київської міської ради, на якому заплановано розглянути питання щодо подальшого існування в столиці районних рад.