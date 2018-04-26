Кредит МВФ "відпрацюють" українські пенсіонерки...

Нічого в нашому житті не змінюється. І якщо у ряді країн такий висновок викличе полегшення, то в Україні – жаль. Підтвердженням є початок роботи Верховної Ради, який ознаменувався суперечками, бійками, блокуванням трибуни і мітингами протесту. Почалося все з вимоги опозиції ввести мораторій на підвищення тарифів на ЖКП, у чому Рада відмовила. Другий день роботи парламентаріїв нічим не відрізнявся від першого. Опозиція вимагає введення мораторію на підвищення пенсійного віку. Видно, і цьому не бути. От як раз про вихід на заслужений відпочинок і піде мова.

Пенсії у подарунок від МВФ

Як відомо, відтермінувати вихід на пенсію нам збираються на догоду вимогам МВФ. Черговий транш обіцяної Міжнародним валютним фондом допомоги має надійти в України на початку листопада. При цьому Фонд попередив, що його доля залежить від того, наскільки українська влада виконає обіцянки. Наївшись досхочу запевнянь колишнього керівництва країни, МВФ не збирається цього разу йти на ступки. Серед умов, серед яких урізування соцдопомоги, замороження підвищення зарплат, доведення ціни газу для населення до дійсного рівня, є і підвищення пенсійного віку. Усе це, на переконання МВФ, має сприяти виконанню головного завдання – скороченню дефіциту бюджету.

Згідно з укладеним Меморандумом з Міжнародним валютним фондом, дефіцит держфінансів у 2010 році не повинен перевищувати 5,5% ВВП, а в 2011-му він має бути скорочений до 3-3,5% - до європейського рівня. Український уряд, з урахуванням суворих попереджень МВФ, діяв з невластивим йому прискоренням. У липні був проведений секвестр бюджету-2010, унаслідок чого його дефіцит скорочено з 5,33% до 4,99% ВВП. Зокрема, були урізані витрати держбюджету на покриття дефіциту Пенсійного фонду на 3 млрд. грн. – до 26,596 млрд. грн. Надалі всі «скорочувальні» заходи тільки прогресуватимуть. Просто виходу у влади немає, гроші украй потрібні – борги тиснуть.

Що ж до підвищення пенсійного віку, то "верхи" аргументують ці дії таким чином. Як відзначає віце-прем`єр Сергій Тігіпко, «борги стрімко зросли. З 2007 року, коли було приблизно 100 млрд. грн. зовнішніх боргів, за два роки на початок року ми їх наростили до 316 млрд. грн. (борг виріс з 12% ВВП на кінець 2007 року до 36% ВВП на початок 2010 року)».

«Я можу сказати, що вже ця цифра для нас критична. Нам буде дуже складно обслуговувати такий рівень заборгованості. Якщо ми нічого не мінятимемо, ми прийдемо до ситуації, в якій опинилися Греція, Румунія, Угорщина. Це закінчиться тим, що ми не зможемо обслуговувати ці борги. Ми включимо верстат і будуть рости ціни. Може девальвувати гривня», - заявив С.Тігіпко.

Отже, дорогі співвітчизники, особливо ті, хто налаштований скептично, мовляв, і так до пенсії не доживу, готуйтеся виручати країну. Доходи окремо взятому пенсіонерові віддалення пенсійного рубежу підрізатиме істотно. Тут не можна не згадати, що реально "на відпочинок" і виключно на пенсійні кошти йде не так вже багато "вікових" пенсіонерів. На ділі дуже багато хто, одержуючи пенсію, продовжує потихеньку працювати – а як інакше, якщо розмір пенсії такий, що прожити на неї нереально. А криза та інфляція ще більше урізали доходи людей похилого віку. Розмови про те, щоби поставити пенсіонера перед вибором – або пенсія, або робота – ведуться вже давно, але поки жодна влада не ризикнула реалізувати цю небезпечну, у першу чергу для іміджу влади, ініціативу.

Утім, питання до влади залишаються. Зокрема, "пересічному" українцеві, як і раніше, незрозуміло, як те, куди діваються випрошені у «спонсорів» гроші, так і те – наскільки у принципі необхідно було влізати в борги всією державою, і чи не можна було обійтися без цього...

Опозиція – пора за кордон

Опозиція в турботі про «ближнього» (до речі, будучи при владі вона все ж таки не пішла на такі радикальні заходи, залишивши всі неприємності, які рано чи пізно довелося би реалізувати, для нинішньої влади) заявляє про безпрецедентний випадок того, що «мору» власного народу.

На «противагу» позиції керівної команди Юлія Тимошенко про пенсійну реформу заявила наступне: "Я думаю, що сьогодні в нашій країні тільки два пенсіонери – Азаров і Янукович – дійсно щасливі. Як відомо, Азаров недавно сказав: “жити стало краще, жити стало веселіше". Це Азарову краще, а Януковичу – веселіше.". При цьому вона відзначає, що жодна країна в світі не експериментує таким чином над своїми громадянами.

Однак ось тут леді Ю. лукавить...

Європейські країни, які переживають гостру хвилю кризи, вводять сувору економію держвидатків, одна за одною піднімають «пенсійну» планку, оскільки саме пенсійна система є одним з основних "розтратників" бюджетних коштів.

Останньою про такі плани заявила Франція (пенсійний вік планується підняти з 60 до 62 років). Країна потонула в страйках і мітингах, але навіть остання акція, яка зібрала 2,5 млн. чоловік і фактично «застопорила» транспортну інфраструктуру Франції, ніяк не вплинула на владу. Вона не збирається переглядати свої заходи щодо скорочення дефіциту бюджету і зовнішнього боргу. Франція нарощувала його більше 25 років, тепер реформи неминучі. На тлі погіршення економічної ситуації і непопулярних заходів рейтинг президента Ніколя Саркозі опустився до рекордного мінімуму 30-35%. Але і це не стримує керівництво країни – іншого виходу немає.

***Пенсійний вік у деяких країнах:

Росія - жінки 55 років, чоловіки 60 років;

Великобританія - жінки 60 років, чоловіки 65 років;

Німеччина - жінки і чоловіки 65 років;

Греція - жінки 60 років, чоловіки 65 років;

Франція - жінки і чоловіки 60 років;

Швейцарія - жінки 64 роки, чоловіки 65 років;

Норвегія - жінки і чоловіки 67 років.

Що стосується одного з лідерів Євросоюзу – Німеччини, то там ще в кінці 2006 року була схвалена реформа, яка передбачає з 2012 до 2019 року поступове збільшення пенсійного віку з 65 до 67 років. У Нідерландах теж планують до 2025 року підняти пенсійну планку на два роки – до 65 років. Влада Іспанії на початку 2010 року оголосили про намір збільшити вік виходу на пенсію з 65 до 67 років.

В Австрії мають намір до 2024-2033 років збільшити пенсійний вік для жінок, зрівнявши його з чоловічим (зараз він складає 60 років для жінок, 65 - для чоловіків). Аналогічну "зрівнялівку" збирається провести Великобританія до 2020 року.

У Греції пенсійний вік мають намір підняти, як мінімум, на два роки – для жінок до 62 років, а для чоловіків - до 67.

Особливо хочеться підкреслити, що пенсійний вік 60 років – один з найнижчих у Європі.

У Литві з 2011-2012 рр. планується збільшувати пенсійний вік до 65, а потім і до 67 років. Сьогодні в цій країні жінки виходять на пенсію в 60 років, чоловіки – в 62,5 роки. А середня тривалість життя чоловіків ледве перевищує 66 років. Найдовше працюють в Японії – до 70 років, в Ізраїлі – до 66. Навіть у Мексиці, Новій Зеландії і Перу пенсіонерами стають не раніше 65 років.

Поки негативно ставляться до підвищення пенсійного віку в Росії. Але, швидше за все, криза з її падінням цін на енергоносії змусить і північну сусідку замислитися.

***Згідно з прогнозом ООН, до 2050 року середня тривалість життя у світі складе 74 роки, а частка людей старше 60 років зросте з 11 до 22 відсотків. У порівнянні з початком XXI століття кількість літніх людей через 40 років збільшиться втричі.

Слабка стать – вона ж найсильніша...

Отже, шановна опозиція, Україна в пенсійному питанні не є білою вороною. Ось тільки чому у нас починають з жінок. Експерти стверджують, що вибір ліг на слабку стать, оскільки його представниці живуть довше, аніж представники сильної статі. Тобто, тепер шанси вижити зрівняються?..

Що ж до «щасливого майбутнього» для держави у світлі підвищення «пенсійної» планки, то, згідно з даними Доповіді Європейського союзу і Програми розвитку ООН під назвою "Демографічні і фінансові передумови пенсійної реформи в Україні: прогноз до 2050 року", навантаження на платників внесків в 2011-2012 роках знизиться до 2020 року до 77% (проти нинішніх 88%), а в 2020-2030 рр. воно зросте до 80%, проте до існуючого співвідношення система повернеться у 2043 році.

"Згідно з другим етапом сценарію підвищення віку до 65 років, ефект значно менший у 2011-2030 роках, проте в наступному періоді ефект сценарію вирівнюється", - відзначив доповідач звіту, директор аналітико-дорадчого центру Блакитної стрічки ЄС/ПРО ООН Марчин Свенчицькі.

Він же і пояснив «жіночий» вибір пенсійної реформи. За його словами, згідно з результатами дослідження, жінки в Україні працюють менше часу, ніж жінки в інших країнах, і в той час на пенсії перебувають довше. Зокрема, вони утримують світовий рекорд зі співвідношення періоду перебування на пенсії і періоду роботи у пенсійному віці.

"Проте, підвищення пенсійного віку тільки для жінок на 5 років дозволить утримати навантаження пенсіонерів на платників внесків на існуючому рівні лише до 2021 р. Таким чином, підвищення віку для обох статей до 65 років, як це зробили і багато інших країн світу, є найбільш раціональним для підтримування стабільності пенсійної системи і запобігання її банкрутству", - додав М.Свенчицькі.

З аргументами експерта можна посперечатися, але найкраще усе на свої місця розставить час. Це він продемонструє доречність чи недоречність пенсійних нововведень.

Аналітики і фахівці по-різному оцінюють перспективи. Так, народний депутат від БЮТ, міністр фінансів опозиційного уряду Андрій Сенченко вважає, що «експерти МВФ, можливо, дають правильні висновки і схеми, але вони ніяк не лягають на традиції соціальної політики в нашій країні. Згода з боку влади підняти пенсійний вік на догоду МВФ – це, по суті справи, цинічний крок. Перші, хто від цього постраждають, – жінки. Який відсоток українських чоловіків у змозі утримувати сім`ю так, щоби дружина займалася вихованням дітей? Мізерний. А це означає, що повноцінною мамою, не в сенсі народження, а в сенсі виховання, українська жінка вже не зможе стати. Тому що вона повинна «орати» нарівні з чоловіком. А дитина там десь на продовженому дні, у дитячому садку. Так що – тепер позбавити жінку права і можливості стати хоча би повноцінною бабусею?!»

В Україні щорічно на пенсію виходять близько 300 тисяч жінок. "Це означає – мінус 300 тисяч вакансій для випускників. Відтягуючи період виходу на пенсію, це, разом з тим, тисне на молодь, яка виходить на ринок праці. Вибір доведеться зробити: позбавити молодь можливості працевлаштуватися тільки тому, що дорослі люди матимуть триваліший період трудового життя перед виходом на пенсію?", - вважає Василь Костріца, представник МООТ в Україні .

Крім того, соціологи порахували, що пенсія жінки складає 68% пенсії чоловіка. Середня тривалість життя українок 73 роки. "Вона за 26 років має заробити стільки, щоби ще саму себе 19 років після цього утримувати на пенсії. Це означає, що мають бути якісь надможливі нарахування на фонд заробітної плати. Якщо ми не підвищимо пенсійний вік для жінок, то вся наша пенсійна система вилетить в трубу. А навантаження на фонд зарплати (без реформ) впродовж 10 років збільшиться до 60%", - вважає Олексій Кляшторний, голова центрального координаційного комітету Всеукраїнської профспілки.

Директор Інституту Горшеніна Володимир Фесенко припускає наявність інших аспектів проблеми: «Законопроект про реформу пенсійної системи повинен пройти затвердження Верховної Ради. Передбачається, що Кабмін розробить відповідний законопроект до кінця вересня. Коли цей законопроект голосуватиметься? Якщо до виборів 31 жовтня, то є серйозні сумніви, що він буде затверджений Верховною Радою. Комуністи вже зараз демонструють свою напівопозиційність зі всіх соціальних питань. Про неприйняття ідеї підвищення пенсійного віку неодноразово заявляли і представники фракції Блоку Литвина. Навіть у Партії регіонів не всі приймають цю ідею. Наприклад, «регіонал» і одночасно профспілковий лідер Василь Хара упевнений в тому, що це зобов`язання перед МВФ не буде виконане».

Саме тому він вважає, що пенсійна реформа і ряд інших не дуже популярних соціально-економічних рішень стануть предметом розбрату для правлячої парламентської коаліції. «Навряд чи ця коаліція припинить своє існування, але політична напруга усередині коаліції різко зросте», - підсумував експерт.

Гляди, під шумок і плутанину в Раді щодо питання підвищення пенсійного віку буде відкладено до кращих часів. Правда, коли у нас вони були, ці кращі часи?

Прем`єр-міністр Микола Азаров якось заявив, що збільшення пенсійного віку можливе тільки після обговорення даного питання з громадськістю. «І, звичайно, ми підемо на цей крок», - запевнив він. Отже, співвітчизники, готуйте пропозиції Кабміну. Головне - «достукатися» до нього.

Олена Бистрицька (УНІАН)