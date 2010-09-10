Кабмін затвердив основні напрями політики зайнятості

Кабінет міністрів України на засіданні 8 вересня затвердив основні напрями реалізації державної політики зайнятості на 2010-2011 рр.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби зайнятості, розміщеному на офіційному сайті служби.

Мета документа – запобігти погіршенню ситуації у сфері зайнятості внаслідок фінансово-економічної кризи, підвищити економічну активність населення, сприяти його зайнятості і посилити соціальний захист від безробіття шляхом регулювання ринку праці.

Державна політика у сфері зайнятості передбачає забезпечення економіки кваліфікованими кадрами, підвищення якості національної робочої сили, посилення позицій молоді на ринку праці, детінізацію трудових відносин, повернення безробітних, які перебувають на обліку у держслужбі зайнятості, до трудової діяльності, регулювання трудової міграції.