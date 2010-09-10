Держдепартамент CША занепокоєний станом свободи слова в Україні

Державний департамент CША занепокоєний станом свободи слова в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник Держсекретаря США з політичних питань Вільям БЕРНС у четвер на зустрічі з українськими журналістами у Києві.

“Гадаю, існують цілком обґрунтовані обставини для занепокоєння щодо стану свободи висловлювання в Україні”, – сказав він.

За словами дипломата, він детально обговорив питання свободи ЗМІ з громадськими активістами. “Ми і надалі будемо дуже наполегливі у тому, що заяви (української влади – УНІАН) повинні перетворюватися в реальні дії. І це не є читання Америкою лекцій”, – заявив В.БЕРНС.

“Люди говорять про такий виклик, як боротьба із корупцією. А як можна боротися з корупцією без вільної преси, яка може притягати їх (корупціонерів – УНИАН) до відповідальності, сприяти їхній підзвітності і висвітлювати ті сфери, де існує ця проблема?”, – зазначив він.

Водночас дипломат зізнався, що йому не відомо про проблеми, які мав в Україні фонд “Відродження” відомого американського філантропа Джорджа СОРОСА, а також про те, що голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ є також власником однієї з найбільших медіа-груп в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня керівництво фонду “Відродження” заявило, що Служба безпеки України зацікавилася співпрацею громадських організацій України та Міжнародного фонду «Відродження». У повідомленні, розміщеному на сайті МФВ йдеться, що “до декількох громадських організацій Київської області, які виконують проекти, що фінансуються фондом "Відродження", звернулися співробітники СБУ із запитом інформації про цілі та завдання проектів, їхньої фінансової складової та оцінки їх впливу на передвиборчу ситуацію в Україні”.