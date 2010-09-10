Виправлення помилок у документах для отримання субсидій не відтермінують початок їх отримання – Акімова

Затримка оформлення документів на отримання субсидій через виправлення помилок, допущених в них громадянами України, не приведе до відтермінування початку отримання субсидій.

Про це сьогодні журналістів повідомила перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА.

Вона зазначила, що, за останніми даними, на отримання субсидій подали заявки близько 564 тис. осіб, оформили субсидії близько 59,5 тис. осіб і при заповненні документів часто трапляються помилки. Проте Кабмін, підкреслила І. АКІМОВА прийняв рішення, що субсидії люди будуть отримають після виправлення документів, але відповідно до дати першої подачі документів.

"Кабмін зараз робить правильні кроки, щоб усі ті, що мають потребу, отримали субсидії", - підкреслила І. АКІМОВА.