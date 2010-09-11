Візит Януковича до Брюсселя відбудеться на тлі негативу у сфері громадянських свобод в Україні

Візит Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Брюсселя відбудеться на тлі негативу у сфері громадянських свобод в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у статті “Поганий запах напередодні поїздки Януковича до Брюсселя”, що опублікована у впливовому Інтернет-виданні Євросоюзу “EUobserver”.

“Наїзди” на провідні неурядові громадські організації з боку української Служби безпеки в останні місяці зіпсували проєвропейські запевнення Президента Віктора ЯНУКОВИЧА напередодні його візиту до Брюсселя у понеділок (13 вересня)”, - пише у статті журналіст Ендрю РЕТТМАН.

Він, зокрема, також згадує про затримання на 11 годин в аеропорту “Бориспіль” керівника українського представництва німецького фонду Конрада Аденауера пана Ніко ЛАНГЕ, а ще – візити представників СБУ до неурядових громадських організацій, що користувалися грантами Міжнародного фонду “Відродження”.

“Особиста поведінка офіцерів СБУ була дуже ввічливою. Однак, коли якийсь офіцер служби безпеки приходить до вас в офіс і ставить запитання, чи це насправді ввічливо? Яке право вони мають на це?”, - цитує автор матеріалу київського директора Фонду “Відродження” Євгена БИСТРИЦЬКОГО.

Видання також згадує зникнення харківського журналіста Василя КЛИМЕНТЬЄВА, допити в СБУ українського блоггера Олега ШИНКАРЕНКА, заяви журналіста німецької “Франкфуртер Альгемайне Цайтунг” Конрада ШУЛЛЕРА про залякування представниками СБУ людей, які спілкувалися з ним, а також позбавлення ліцензій на мовлення двох українських телеканалів – “5 каналу” і TVi.

Європейський журналіст водночас відзначає, що Київ робить певні кроки, щоб обмежити шкоду для свого іміджу. Зокрема, він нагадує, що СБУ заявила про завершення свого розслідування щодо діяльності іноземних неурядових громадських організацій і більше не повертатиметься до цього питання. Крім того, Е.РЕТТМАН зазначає, що міліція Харкова напряму доповідає результати розслідування справи В.КЛИМЕНЬЄВА міністру внутрішніх справ України.

“Разом з цим, ці дії мало допомогли у відновленні довіри”, - констатує журналіст “EUobserver”.

“Думаю, окремі люди бачать, як багато вони (представники української влади – УНІАН) можуть (у плані здійснення репресій)... Було б великим розчаруванням, якщо ми (Євросоюз), вітаючи демократичні цінності, мовчатимемо, коли вони порушуються”, - цитує видання слова Н.ЛАНГЕ.

У матеріалі також відзначається невпевненість європейських дипломатів у тому, яким шляхом Україна насправді зараз хоче рухатися. Так, у статті зазначається, що Євросоюз стурбований можливою відмовою України від намірів приєднатися до ЄС.

При цьому європейські дипломати, за інформацією журналіста, відзначають, що останнім часом поведінка їхніх українських колег на переговорах стала більш безцеремонною. Крім того, новий Президент відмовився публічно виключити можливість вступу до Митного союзу з Росією замість укладення торговельної угоди з ЄС.

“Нам потрібно знати, якими є їхні справжні наміри”, - цитує видання неназваного європейського дипломата.

Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ 13 вересня здійснить візит до Брюсселя для зустрічей із Президентом Європейської Ради Германом Ван РОМПЕЄМ і Президентом Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ.