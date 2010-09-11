Королевська звинувачує Тігіпка у створенні «армії безробітних жінок»

Голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА звинувачує віце-прем`єр-міністра Сергія ТІГІПКА у створенні «армії безробітних жінок».

Про це вона заявила в ефірі програми Шустер Live на телеканалі «Україна», повідомили УНІАН у прес-службі парламентського комітету.

Звертаючись до С.ТІГІПКА, голова парламентського комітету зазначив, що він провалив переговори з МВФ. «Ви зазнали фіаско в цих переговорах, тому тепер ідете на лінійні реформи - піднімаєте пенсійний вік для жінок, - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - А ви створили 180 тисяч нових робочих місць наступного року? Це для тих жінок, які не зможуть піти на пенсію, тому що вони будуть змушені допрацьовувати, не маючи робочого місця. Ви наперед створюєте цілу армію безробітних жінок, не надавши їм робочого місця».

Н.КОРОЛЕВСЬКА відзначила неспроможність заяв уряду про те, що збільшення пенсійного віку для жінок дасть змогу наповнити Пенсійний фонд. «Збільшення пенсійного віку для жінок наступного року скоротить дефіцит пенсійного фонду лише на 3%. Це дасть максимум 2 млрд. грн. з 37 млрд, необхідних Пенсійному фонду, - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Це не результативна реформа. Це - емоційна реформа».

За даними голови Комітету Верховної Ради, Україна знаходиться на передостанньому місці в світі за тривалістю життя жінок. «У нас середня тривалість життя жінок 74 роки. Після нас тільки Папуа Нова Гвінея і Багами. А в решті країн жінки живуть довше, - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Тому я вважаю рішення збільшити пенсійний вік для жінок просто злочином». Вона закликала С.ТІГІПКА вибачитися перед всіма жінками України і покаятися.

Голова парламентського комітету вважає, що перед тим як проводити пенсійну реформу, необхідно підняти якість життя людей і дати можливість жінкам мати гідну роботу і гідну пенсію. «Щоб наповнити пенсійний фонд, починати треба не з підняття пенсійного віку для жінок. Перше, що ми повинні зробити – це провести детінізацію економіки, збільшити надходження до бюджету і за рахунок цього зросте й Пенсійний фонд, - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Сьогодні понад 50% економіки знаходиться в тіні. А ті фіскальні методи, які контролюючі органи застосовують до підприємців, призводять до того, що бізнес іще більше йде в тінь».