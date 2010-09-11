Азаров вважає, що в Україні існує дискримінація російської мови

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що в разі ухвалення Верховною Радою законопроекту «Про мови в Україні» буде ліквідована дискримінація мов національних меншин.

Про це він заявив під час VI Українського муніципального форуму, який проходив у п`ятницю, 10 вересня, в Ялті (АРК), повідомляє Департамент інформації і масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів.

Глава уряду зазначив, що законопроект, яким разом із закріпленням за українським статусу державної гарантується вільне використання, розвиток і захист інших мов, має бути прийнятий, оскільки ліквідовує факти дискримінації інших мов, насамперед - російськомовного населення.

«Тим паче, такі завдання були поставлені ще в передвиборній програмі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА», - сказав прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня у ВР був зареєстрований проект закону "Про мови", внесений представниками коаліції Олександром ЄФРЕМОВИМ, Петром СИМОНЕНКОМ і Сергієм ГРИНЕВЕЦЬКИМ. Законопроектом передбачається, що в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської мови з урахуванням того, що російська мова є рідною або повсякденно використовуваною більшістю громадян України, загальноприйнятою, разом з українською, мовою міжособового спілкування на всій території України, однією з офіційних і робочих мов Генеральної асамблеї Організації Об`єднаних Націй, ЮНЕСКО та інших міжнародних організацій.