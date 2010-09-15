Мінімальна допомога безробітним з 1 вересня складе 480 грн.

Фонд загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття встановив з 1 вересня цього року мінімальну допомогу безробітним на рівні 480 грн.

Це передбачається постановою правління фонду від 19 серпня 2010 року №190, зареєстрованому в Міністерстві юстиції 7 вересня 2010 року №790/18085. Текст документа розміщений на офіційному сайті Верховної Ради.

Згідно ухвалі, для осіб, які протягом року до моменту втрати роботи працювали менше 26 календарних тижнів, а також для осіб, охочих відновити діяльність після тривалої (більше 6 місяців) перерви, встановлюється мінімальний розмір допомоги по безробіттю: з 1 вересня 2010 року – 480 грн., з 1 жовтня – 490 грн., з 1 грудня – 500 грн.

Крім того, для застрахованих осіб, які протягом року до втрати роботи працювали в умовах повного або неповного робочого дня не меншого 26 календарних тижнів і платили страхові внески, встановлюються такі мінімальні розміри допомоги по безробіттю: з 1 вересня 2010 року – не менше 665 грн., з 1 жовтня – не менше 680 грн., з 1 грудня – не менше 700 грн.