У серпні в Україні на 10 робочих місць претендували 48 осіб (на 1 січня ц.р. – 83 людини).

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

При цьому кількість українців, які перебувають на обліку в Державній службі зайнятості, з початку 2010 року скоротилася на 24% – до 416,1 тис. людей (на 1 серпня 2010 року – 413 тис. осіб, на 1 січня 2010 року – 545,6 тис. людей).

На 1 вересня 2010 року потреба підприємств у працівниках на заміщення вакантних посад становила 87,4 тис. людей (на 1 січня 2010 року – 65,4 тисяч, на 1 серпня ц.р. – 81,2 тис. людей).