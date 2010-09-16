II рівень пенсійного забезпечення найближчим часом не запровадять - Мінпраці

Проблеми з фінансуванням солідарної системи пенсійного забезпечення не дозволять ввести другий рівень забезпечення (накопичувальний) найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час круглого столу заявив заступник міністра праці і соціальної політики Володимир МАТВІЙЧУК.

Питання введення другого рівня пенсійного забезпечення вимагає доопрацювання, зазначив він. На думку В.МАТВІЙЧУКА, його введення можливе не раніше ніж з 1 січня 2012 року.

Заступник міністра також пропонує уряду при внесенні на розгляд парламенту проекту бюджету на 2011 рік внести проект закону про введення другого рівня пенсійної системи в Україні.

Він зазначає, що однією з проблем у даній сфері залишається визначення розмірів внесків до недержавних пенсійних фондів, що передбачає другий рівень пенсійного забезпечення. На сьогодні пропонується відраховувати від 2% до 7% від заробітної плати. Проте, за словами В.МАТВІЙЧУКА, такі відрахування дозволять лише покривати витрати на їх розміщення й інфляцію.

Також необхідно визначити співвідношення частки внесків з боку роботодавців і застрахованих осіб. Зокрема, після введення другого рівня пенсійного забезпечення, говорить В.МАТВІЙЧУК, заробітна плата не повинна скорочуватися за їх рахунок.

Крім того, на сьогодні є дві пропозиції з адміністрування внесків: перелік роботодавцем коштів безпосередньо до недержавних пенсійних фондів або ж перерахування коштів до Пенсійного фонду, який перерозподілятиме ці кошти у державний і недержавні фонди.

Довідка УНІАН. В Україні пенсійна реформа упроваджується шляхом ухвалення законів України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» (№1058-IV від 9 липня 2003 р.) і «Про недержавне пенсійне страхування» (№1057-IV від 9 липня 2003 р.).

Пенсійна реформа передбачає введення трирівневої системи пенсійного забезпечення. Для створення другого рівня пенсійної системи необхідно зменшити відсоток відрахувань для першого (обов`язкового) рівня і направити ці кошти на другий (накопичувальний) рівень.