На Волині проведуть експеримент з надання у грошовій формі пільг з оплати електроенергії

У Волинській області буде проведений експеримент з надання пільг у грошовій формі з оплати електроенергії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Волинської облдержадміністрації, це питання розглядалося сьогодні під час засідання Урядового комітету з питань розвитку галузей економіки і науково-інноваційної політики під головуванням першого віце-прем`єр-міністра України Андрія КЛЮЄВА.

На засіданні комітету розглядалося питання «Про проведення у Волинській області експерименту з надання пільг у грошовій формі з оплати електроенергії». Як повідомив на засіданні голова Волинської облдержадміністрації Борис КЛИМЧУК, проект постанови розроблений як експеримент можливого реформування системи пільг для підвищення ефективності їх надання найбільш соціально уразливим верствам населення. Діюча на даний час система пільг введена ще на початку 90-х років. Існуючий порядок заснований на принципі відшкодування витрат підприємствам, що надають послуги пільговикам, а не людям, які потребують допомоги держави. Введення ж адресних виплат пільговикам сприятиме посиленню їх соціального захисту.

За даними Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків, право на пільги, зокрема на електроенергію, має третина населення Волині. Впровадження експерименту з наданням цієї пільги у грошовій формі забезпечить принцип соціальної справедливості, спростить порядок надання пільги, стимулюватиме економне споживання електроенергії. Запропонований на розгляд членів комітету проект постанови узгоджений без зауважень з міністерствами фінансів, економіки, праці і соціальної політики, юстиції, Головним контрольно-ревізійним управлінням і Державним казначейством України, йдеться у повідомленні.

Члени урядового комітету схвалили запропонований проект постанови. На найближчому засіданні Кабінету міністрів України очікується його затвердження. І вже у ІV кварталі цього року волинські абоненти, які користуються елекроенергією на пільгових умовах, зможуть одержати від держави «живі гроші» і розрахуватися за реально спожиті ними послуги.