Рівень безробіття в Україні будуть скорочуватия за методологією МОП

Рівень безробіття в Україні наступного року буде скорочений на 1-1,5% за методологією Міжнародної організації праці (МОП) - до 7,5-8%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив заступник міністра праці і соціальної політики України Костянтин ВАЩЕНКО.

«Після хвилі кризи все ж таки у нас основна хвиля скорочень і проблем, пов`язаних із безробіттям, сьогодні пройшла», - зазначив він.

За словами К.ВАЩЕНКА, на сьогодні, за даним МОП, рівень безробіття в Україні становить 9%.

«Я думаю, що ми на 1-1,5% наступного року поліпшимо ситуацію», - сказав К.ВАЩЕНКО.

При цьому він зазначив, що основний чинник, що впливає на рівень безробіття, лежить не в соціальній сфері, а в економічній.