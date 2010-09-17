З жовтня в Україні допомога по догляду за дитиною до трирічного віку становитиме 907 грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, такі дані надані Міністерством праці та соціальної політики про місячний розмір соціальних виплат сім’ям з дітьми та малозабезпеченим сім’ям за 2009-2010 роки.

Сума 907 грн. – це різниця між 100 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менш як 130 грн.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами незастрахованим особам (розмір допомоги дорівнює 25% прожиткового мінімуму для працездатної особи із розрахунку на місяць) з жовтня поточного року становитиме 226 грн. 75 коп.