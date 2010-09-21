Створено робочу групу Кабміну та профспілок із питань соцзахисту

Для досягнення взаєморозуміння у питанні соціального захисту населення створено робочу групу у складі фахівців Кабінету міністрів, інших органів влади та профспілок.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, у понеділок, 20 вересня, відбулась консультативна тристороння зустріч представників уряду, Міжнародного валютного фонду і профспілок, у якій взяли участь віце-прем’єр-міністр Сергій ТІГІПКО, голова Федерації профспілок України Василь ХАРА, постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Макс АЛЬЄР, національний координатор Міжнародної організації профспілок Василь КОСТРИЦЯ. У зустрічі також взяли участь представники міністерств, Національної комісії регулювання електроенергетики та НАК «Нафтогаз України».

Під час зустрічі було порушено низку важливих соціальних питань, зокрема, особливості реалізації соціально-економічної політики з урахуванням зобов’язань, взятих Україною перед МВФ. Особлива увага була зосереджена на доцільності підвищення пенсійного віку для жінок та обґрунтованості підвищення тарифів на газ для населення.

З метою досягнення більшого взаєморозуміння у цих питаннях за ініціативи С.ТІГІПКА було вирішено створити спільну робочу групу у складі фахівців Кабінету міністрів, центральних органів виконавчої влади, ФПУ, інших профспілок, об’єднань роботодавців та із залученням, у разі потреби, представників Міжнародного валютного фонду.

Для покращення координації роботи та обміну інформацією сторони вирішили використовувати спільну інформаційну базу.

«Ми повинні використовувати у роботі єдину інформаційну базу, що значно полегшить пошук взаємоприйнятних рішень та компромісів для вирішення найгостріших соціальних питань», - зауважив віце-прем’єр-міністр.

Він і представники профспілок погодилися з доцільністю подальшої конструктивної взаємодії та розробки альтернативних механізмів компенсаторів бюджетних затрат.

«За допомогою бюджетних механізмів та стимулювання бізнесу ми вийдемо на стабілізацію економічної ситуації та не будемо перекладати на людей фінансові проблеми держави», - наголосив С.ТІГІПКО.

Віце-прем’єр переконаний, що конструктивний діалог уряду з профспілками сприятиме збереженню соціальної злагоди у суспільстві.