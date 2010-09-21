Німеччина вводить "електронний вид на проживання"

Міністерство внутрішніх справ ФРН планує ввести для іммігрантів, які проживають на території країни і не є громадянами ЄС, "електронний вид на проживання", для отримання якої їм треба буде здавати відбитки пальців у федеральне відомство у справах іноземців. Про це повідомляє DW-WORLD з посиланням на видання Welt.

Новий вид на проживання матиме вигляд пластикової картки з чіпом, на якому крім відбитків пальців також зберігатиметься цифрова фотографія власника посвідки. За словами міністра внутрішніх справ Томаса де Мезьєра, даний захід повинен допомогти ефективніше боротися з нелегальною міграцією.

Електронний вид на проживання, максимальний термін дії якого становитиме десять років, за попередньою інформацією, почнуть поступово видавати вже з 1 травня 2011 року. Перед цим міністерство ще до кінця 2010 року має намір протестувати нову посвідку в 19 філіях відомства у справах іноземців, зокрема в Дрездені, Галлі, Мюнхені, Кельні і Нюрнбергу.

Відповідно до нещодавнього дослідження статистичної служби ЄС Eurostat, Німеччина виявилася на першому місці за кількістю проживаючих на її території іноземців, як громадян ЄС, так і вихідців з інших держав за межами Євросоюзу. Загалом у країнах ЄС проживає 31 мільйон іноземців, з них більш як 7 мільйонів припадає на Німеччину.

Нагадаємо також, що з листопада 2010 року у ФРН вводяться нові електронні посвідки особи для самих громадян Німеччини. Крім фотографії, на вбудованому RFID-чіпі залежно від побажання власника також можуть зберігатися біометричні дані, зокрема відбитки двох пальців.

Нове посвідчення дасть змогу здійснювати онлайн покупки, скачувати музику і користуватися нею як перепусткою при проходженні на роботу. На посвідченні зберігатиметься електронний підпис, який дозволить завіряти договори й інші документи через інтернет. Крім того, в нього буде вбудована функція електронної ідентифікації власника eID (electronic Identity), яка дасть змогу користувачеві в разі необхідності підтвердити свою особу в Інтернеті.