ВР ратифікувала Конвенцію Ради Європи про заходи з протидії торгівлі людьми

Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про заходи з протидії торгівлі людьми".

Як передає кореспондент УНІАН, "за" проголосували 312 з 422 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Конвенція Ради Європи про заходи з протидії торгівлі людьми підписана у Варшаві 16 травня 2005 року. Від імені України Конвенція підписана 17 листопада 2005 року.

У документі зазначають, що виконання положень цієї Конвенції Сторонами, зокрема, вживання заходів для захисту і підтримки прав жертв, гарантується без дискримінації за жодною ознакою, наприклад, статі, расі, кольору шкіри, мові, релігії, політичним або іншим переконанням, національному або соціальному походженню, приналежності до національної меншини, майновому стану, народженню або іншому статусу.

Відповідно до Конвенції, кожна Сторона вводить і (чи) зміцнює ефективну політику і програми запобігання торгівлі людьми за допомогою таких засобів як: дослідження, інформування, кампанії з підвищення обізнаності і освітніх кампаній, соціальних і економічних ініціатив і навчальних програм, зокрема для осіб, схильних до ризику торгівлі людьми, і для професіоналів, які мають відношення до проблем торгівлі людьми.

Кожна Сторона вживає відповідні заходи, які можуть бути необхідними для забезпечення легальної міграції, зокрема, шляхом поширення точної інформації відповідними службами щодо умов законного в'їзду на її територію і перебування на ній.

Крім того, кожна Сторона приймає законодавчі або інші відповідні заходи для запобігання, наскільки це можливо, використання транспортних засобів, які експлуатуються комерційними перевізниками, для здійснення правопорушень, визначених відповідно до цієї Конвенції. Де це доцільно і без шкоди для відповідних міжнародних конвенцій, такі заходи включають введення обов'язку комерційних перевізників зокрема будь-якої транспортної компанії або власника, або оператора будь-якого транспортного засобу, упевнитися, що усі пасажири мають проїзні документи, необхідні для в'їзду до приймаючої держави.

Кожна Сторона захищає особисте життя і особу жертв. Дані особистого характеру про них зберігаються і використовуються відповідно до умов, передбачених Конвенцією про захист осіб щодо автоматизованої обробки даних особистого характеру.

Кожна Сторона вживає заходи для гарантії, зокрема, того, що дані про особу або подробиці, які дозволяють ідентифікувати дитину - жертву торгівлі людьми, не стали загальновідомими через засоби масової інформації або будь-яким іншим шляхом, окрім виняткових обставин, коли це треба для полегшення пошуку членів сім'ї або для забезпечення іншим чином благополуччя і захисту дитини.

Кожна Сторона належним чином враховує потреби жертви в безпеці і захисті.

Крім того, кожна Сторона надає необхідну медичну або іншу допомогу жертвам, які на законних підставах проживають на її території, не мають адекватних ресурсів і потребують такої допомоги.

Також кожна Сторона вводить правила, за якими жертви, які на законних підставах проживають на її території, можуть мати доступ до професійної підготовки, освіти і ринку праці.

Кожна Сторона передбачає у своєму внутрішньому законодавстві період реабілітації і обдумування протягом принаймні 30 днів, якщо є достатні підстави вважати, що відповідна особа є жертвою. Цей період має бути достатнім для такої особи, щоб пройти реабілітацію і позбавитися від впливу торговців і (чи) прийняти обдумане рішення про співпрацю з компетентними органами. Протягом цього періоду має бути виключена можливість видання будь-якого наказу про висилку цієї особи. Це положення не перешкоджає діяльності компетентних органів на всіх стадіях відповідних процесуальних дій на національному рівні і, зокрема, під час розслідування і судового переслідування правопорушень у цій сфері. Упродовж цього періоду Сторони надають відповідним особам дозвіл на перебування на своїй території.

Коли Сторона повертає жертву в іншу державу, таке повернення здійснюється з дотриманням прав, безпеки і гідності цієї людини і статусу будь-яких процесуальних дій, пов'язаних з тим фактом, що ця особа є жертвою; і бажано, щоб повернення було добровільним.