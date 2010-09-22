Джарти передав сільським школам Криму 20 автобусів
09:12, 22 вересня 2010Соцполітика
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Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ передав директорам сільських шкіл автономії 20 автобусів, придбаних за рахунок бюджету АРК в рамках реалізації республіканської програми «Шкільний автобус».
Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського уряду.
«Кримська система освіти одержала таку велику партію транспорту вперше за останні 10 років», - відзначили в Радміні Криму.
Автобуси марки «Еталон» виготовлені на Бориспільському автозаводі. Кожен розрахований на 25 місць.
Цього навчального року кримських школярів возитимуть на уроки більш як 300 автобусів. Щоб повністю розв`язати проблему доставки учнів до сільських шкіл, Криму необхідно ще близько 200 автобусів.
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