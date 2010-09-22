Уряд має намір підвищити зарплату бюджетникам

Уряд має намір підвищити заробітну плату працівникам бюджетної сфери.

Про це заявив сьогодні прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

Зокрема, за його словами, уряд сьогодні має намір прийняти постанову щодо збільшення розміру посадового окладу працівникам першого тарифного розряду тарифної сітки.

Таким чином, сказав прем’єр, заробітну плату буде підвищено всім працівникам бюджетної сфери.

«Ми й надалі будемо працювати з профспілками, роботодавцями для того, щоб найближчим часом повністю ліквідувати диспропорцію в оплаті праці», - запевнив М.АЗАРОВ.