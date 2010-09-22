Фонд Яценюка почав програми підтримки молодих та активних жінок

Фонд Арсенія ЯЦЕНЮКА "Відкрий Україну" оголошує про початок програми підтримки молодих, активних і успішних жінок, які працюють заради зміни країни на краще, і реалізують проекти, які допомагають суспільству.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила директор фонду "Відкрий Україну" Іванна КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ.

За її словами, проект реалізовуватиметься у рамках програми "Простір Змін" за підтримки офісу Держсекретаря з глобальних жіночих питань.

І. КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ зазначила, що головна мета програм фонду - підтримка активних молодих людей з усіх регіонів України. "Ми вважаємо, що в Україні відчувається нестача активних молодих людей, нових осіб, які представлені в процесах ухвалення рішень, саме тому цю програму задумували як досить широку, масову програма дієвих, активних людей, які працюють в регіонах України", - сказала вона.

Директор фонду підкреслила, що сьогодні в Україні особливо недооцінені жінки, тому нова програма і розрахована на молодих жінок-лідерів. "Ми вважаємо, що жінки в Україні недооцінені на керівних посадах, вони не активно беруть участь у процесі ухвалення рішень. Згідно з дослідженнями програми Європейського Союзу і ООН "Рівні можливості і права жінок в Україні", Україна, власне кажучи, визнана гіршою країною в Європі з точки зору недопредставлення жінок на керівних і виборних посадах", - розповіла І. КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ.

Сьогодні, за її словами, у владі відбувається період "комуністичного ренесансу" у ставленні до жінок. Зокрема, вона звернула увагу на відсутність жінок в уряді, на інших керівних посадах.

Співкеруючий партнер компанії "Horizon Capital", член наглядової ради "Простору Змін" Наталія ЯРЕСЬКО висловила переконання, що без жінок неможливо розв'язати жодної проблеми у світі. "Тому що їх порада, їх досвід, їх бачення громадських або економічних, державних проблем є іншими і потребують уваги, і мають бути враховані при ухваленні остаточного рішення", - вважає вона.

Н. ЯРЕСЬКО підкреслила, що окрім важливості підтримки і просування молодих українських жінок дуже важливим є проведення інформаційної кампанії, яка стосується значення жінок у світі.

Як підкреслювалося на прес-конференції, номінувати жінок до участі в програмі може найширше коло організацій з усіх регіонів України: підприємства, неурядові організації, об'єднання громадян, наукові і освітні інститути, мас-медіа, органи влади і місцевого самоврядування.

Наглядова рада програми "Простір Змін" відбере 30 переможниць у віці до 35 років. Переможниць визначатимуть серед тих номінанток, які досягли найпомітніших результатів під час впровадження проектів та інноваційних ідей; реалізують проекти, котрі приносять реальну користь місцевій громаді; готові взяти безпосередню участь в розробці і реалізації інформаційної кампанії. Кінцева дата представлення номінацій - 30 вересня.

Для представлення кандидата до участі в програмі необхідно заповнити в електронному вигляді форму номінації на сторінці http://ua.prostirzmin.org/contest/ і відправити її за адресою space@openukraine.org

З отриманих представлень наглядова рада програми "Простір Змін" визначить 30 яскравих, неординарних і успішних жінок у віці до 35 років.

Учасники програми зможуть отримати необхідні ресурси для розробки і реалізації великої інформаційної кампанії, реалізувати власні рішення та ідеї і презентувати свої проекти громадськості на національному рівні, розробити на їх основі рекомендації, які дозволять використовувати їх досвід в інших регіонах. Також учасники зможуть отримати можливість для професійного розвитку - через спеціально організовані навчальні програми і тренінги обмінятися досвідом з колегами з України та з інших країн, налагодити нові контакти з однодумцями.