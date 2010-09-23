Розмір дотацій до Пенсійного фонду склав 26 млрд. грн.
Розмір дотацій до Пенсійного фонду цього року складе 26 млрд грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на інвестиційному форумі, організованому компанією BG Capital, віце-прем'єр-міністр України Сергій ТІГІПКО.
За його інформацією, уже наступного року розмір дотацій до Пенсійного фонду може вирости до 37 млрд грн. Як зазначив віце-прем'єр, для того, щоб скоротити дефіцит Пенсійного фонду, уряд планує до 2012 року запустити другий і третій рівні пенсійного забезпечення.
С. ТІГІПКО також сказав, що уряд планує у 2010 та 2011 роках скорочувати свої адміністративні витрати на 10% щорічно. Наступного року також планується вийти на прибуткову діяльність НАК "Нафтогаз України". Цього року його дефіцит очікується на рівні 7,4 млрд. грн.
Віце-прем'єр-міністр нагадав, що дефіцит бюджету на 2011 рік планується на рівні 3,5%. Він також висловив сподівання, що уряду вдасться виконати закладені бюджетні показники.