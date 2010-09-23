Профільний комітет схвалив законопроект Фельдмана про пенсії для українців за кордоном

Парламентський комітет з питань соціальної політики і праці схвалив законопроект народного депутата Олександра ФЕЛЬДМАНА про пенсійне забезпечення українців, які проживають за кордоном.

Як повідомили УНІАН в прес-службі депутата, Комітет прийняв рішення рекомендувати парламенту ухвалити у першому читанні законопроект О. ФЕЛЬДМАНА та Олега ГЕЙМАНА № 6695 "Про забезпечення конституційних прав на отримання пенсії громадянами України, які проживають за кордоном".

Зокрема, законопроект пропонує привести у відповідність з Конституцією України норми чинних законів, згідно з якими громадянам України, котрі виїхали за її межі, припиняється виплата трудових пенсій. Таким чином, громадяни України, які мають право на отримання пенсій, зможуть отримувати належну їм пенсію, проживаючи за кордоном.

За словами О. ФЕЛЬДМАНА, діючі нині обмеження з виплати трудових пенсій громадянам України не лише абсурдні, але й антиконституційні. "По відношенню до пенсіонерів, які проживають за кордоном і не отримують ні копійки із заробленого, на сьогодні наша держава чинить негарно, нецивілізовано і не справедливо", - вважає депутат.

Також у повідомленні нагадують, що у жовтні 2009 року Конституційний Суд України визнав неконституційними положення закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" в частині призупинення виплати пенсій громадянам України на увесь час їх проживання за кордоном. Крім того, КС звернув увагу ВР на необхідність приведення відповідно до Конституції України положень інших законів, котрі регламентують виплату пенсій пенсіонерам, які проживають за кордоном. Зокрема - Закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", «Про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби» та інших законів.