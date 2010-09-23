68% французів підтримують маніфестації проти підвищення пенсійного віку

68% французів підтримують маніфестації проти пенсійної реформи, які проводять сьогодні по всій країні.

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією CSA для французької газети L'Humanite.

При цьому зазначають, що, якщо серед прибічників лівих проведення маніфестацій і акцій протесту підтримують 83% опитаних, то серед прибічників правих - лише 36%.

Високу підтримку маніфестації отримали серед молоді. Акції протесту підтримують 80% опитаних у віці від 18 до 24 років, а також 73% опитаних у віці від 25 до 34 років.

Опитування було проведене по телефону 21-22 вересня. Під час дослідження опитали 802 респонденти зао репрезентативною вибіркою.

Сьогодні у Франції проходять маніфестації та акції протесту проти наміру уряду збільшити пенсійний вік до 65 років.