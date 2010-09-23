Фонд соцстрахування на випадок безробіття в серпні виділив 229 млн. грн. на допомогу безробітним

У серпні 2010 року Фонд загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття виділив 229,3 млн. грн. на допомогу з безробіття. Про це повідомляє Державний комітет статистики.

Згідно з повідомленням, середньооблікова кількість безробітних, які одержували допомогу впродовж серпня, становила 308,7 тис. осіб.

Розмір допомоги з безробіття в середньому на одного безробітного становив 743 грн., що на 16,3% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (888 грн.).