На Волині як експеримент громадянам надаватимуть пільги із оплати за електроенергію грошима

Кабінет міністрів України затвердив Порядок надання громадянам пільг у грошовій формі з оплати електроенергії під час проведення експерименту у Волинській області.

Відповідну постанову КМУ (№866 від 22 вересня ц.р.) оприлюднено на сайті уряду.

«Погодитися з пропозицією Волинської обласної державної адміністрації про проведення в області в другому півріччі 2010 р. експерименту із надання пільг у грошовій формі з оплати електроенергії громадянам, які мають відповідне право згідно із законом», - йдеться в документі.

Порядком передбачено, що громадянам, які мають право на пільги за кількома законами, призначається грошова виплата за одним законом, на вибір.

Дія Порядку не поширюється на осіб, які мають особливі заслуги і особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

Надання пільг у грошовій формі з оплати електроенергії здійснюється органами праці та соціального захисту населення на підставі заяви громадянина, який має право на відповідні пільги, і даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Сума грошової виплати визначається, виходячи з розміру знижки, на яку пільговик має право згідно із законом, із урахуванням встановленої норми споживання електроенергії та тарифів на неї.

Грошові виплати здійснюються щомісячно через державні підприємства поштового зв`язку або перераховуються на особовий рахунок пільговика в банку (на його вибір).

Фінансування витрат, пов`язаних із проведенням експерименту, здійснюється за рахунок субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання передбачених законодавством пільг і житлових субсидій населенню.