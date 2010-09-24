Пенсійний фонд з 1 серпня перерахував пенсії 172 тис. пенсіонерів

З 1 серпня 2010 року Пенсійний фонд (ПФ) перерахував пенсії 172 тис. пенсіонерів з числа інвалідів війни і учасників бойових дій.

Як повідомляють на офіційному сайті ПФ, сума додаткових коштів на виплату перерахованих пенсій склала понад 10,8 млн. грн., середня виплата на одного пенсіонера - понад 60 грн. Перераховані пенсії виплачені у серпні.

З 1 серпня мінімальний розмір пенсії для інвалідів війни і учасників бойових дій (без урахування пенсії за особливі заслуги перед Україною) визначений у таких розмірах: для інвалідів війни I групи - 240% прожиткового мінімуму для непрацездатних (1701,60 грн.), II групи - 215% (1524,35 грн.), III групи - 190% (1347,10 грн.), для учасників бойових дій - 165% (1169,85 грн.).

На сьогодні здійснюють перерахунок пенсійних виплат, передбачених з 1 жовтня у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб до 723 грн.

Перерахунок пенсій здійснений для 12,8 млн. пенсіонерів. Сума додаткових витрат склала понад 142,5 млн. грн. Виплату перерахованих пенсій проведуть у жовтні.