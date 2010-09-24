Кількість українців на обліку у центрах зайнятості виросла

У серпні кількість українців, які стоять на обліку в центрах зайнятості, збільшилася на 3,1 тис. - до 416,1 тис. осіб.

Про це УНІАН повідомив Державний комітет статистики.

Згідно з повідомленням, по допомогу у працевлаштуванні в серпні звернулося 97 тис. осіб проти 103,5 тис. у липні (у серпні 2009 року - 79,2 тис. осіб).

За сприяння держслужби зайнятості у серпні поточного року було працевлаштовано 58,1 тис. громадян проти 66 тис. у липні. Рівень працевлаштування незайнятих громадян порівняно з липнем 2010 року, скоротився на 1,4 п.п. і в серпні склав 11,4%.

Найвищий рівень безробіття в серпні спостерігався в Житомирській області (2,6%), найнижчий - у Києві (0,3%).

Скорочення рівня безробіття на 0,1-3,7% в серпні спостерігалося у 14 регіонах. У Волинській області показник рівня безробіття не змінився. Найвище зростання безробіття було зафіксоване у Львівській області - на 2,4%.

Навантаження на одне робоче місце в регіональному розрізі складає від 2 осіб на 10 робочих місць в Києві до 244 осіб у Черкаській області.