В Україні заборгованість із зарплати в серпні скоротилася на 9%

В Україні заборгованість з виплати заробітної плати в серпні 2010 року скоротилася на 9,1% і на 1 вересня ц.р. становила 1,409 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

Разом з тим, з початку року заборгованість з виплати зарплати скоротилася на 4,3%.

За даними Держкомстату, найвищий рівень заборгованості (більш як 100 млн. грн.) на 1 вересня ц.р. зафіксований у трьох областях України і в Києві. Зокрема, в Донецькій області заборгованість із зарплати на 1 вересня ц.р. становив 241,763 млн. грн. (з початку року скоротилася на 9,2%, у серпні – на 15,3%), в Луганській – 133,171 млн. грн. (з початку року виросла на 0,6%, в серпні – скоротилася на 10,4%), у Харківській – 119,611 млн. грн. (з початку року виросла на 0,1%, у серпні – скоротилася на 5,2%). На третьому місці за рівнем заборгованості серед регіонів України залишається Київ – 147,091 млн. грн. (з початку року виросла на 4,8%, в серпні – скоротилася на 12%).

У Держкомстаті відзначають, що зростання заборгованості з виплати зарплати з початку року зафіксоване в 15 областях України, а також у Києві і Севастополі.

Скорочення заборгованості з початку року спостерігалося в 9 областях і АР Крим. Зокрема, найнижчий рівень заборгованості із зарплати на 1 вересня ц.р. зафіксований у Чернівецькій області – 5,866 млн. грн. (з початку року збільшилася на 2,8%, у серпні – скоротилася на 10,7%), а також у Рівненській – 10,271 млн. грн. (з початку року скоротилася на 35,4%, в серпні – на 16,3%), івано-франківській, – 10,575 млн. грн. (з початку року збільшилася на 14,7%, в серпні – скоротилася на 8,5%) і Тернопільській – 13,473 млн. грн. (з початку року виросла на 0,5%, у серпні – на 9,6%) областях.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, на 1 січня 2009 року заборгованість з виплати зарплати в Україні становила 1 млрд. 188,7 млн. грн., на 1 лютого – 1 млрд. 535,4 млн. грн. (у квітні Держкомстат уточнив дані із заборгованості з зарплати на 1 січня і 1 лютого. За попередньою інформацією, заборгованість на 1 січня становила 1 млрд. 123,5 млн. грн., на 1 лютого – 1 млрд. 525 млн. 110 тис. грн.).

На 1 січня 2008 року заборгованість із зарплати в Україні становила 668,7 млн. грн., на 1 квітня – 692,4 млн. грн., на 1 липня – 721,8 млн. грн.