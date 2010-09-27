Розмір фонду оплати праці склав 24,9 млрд. грн.

Розмір фонду оплати праці у серпні 2010 року становив 24,901 млрд. грн., у січні-серпні – 190,088 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомляє Державний комітет статистики.

За підсумками серпня 2010 року, кількість зайнятих громадян становила 10,657 млн., що на 0,3% менше, ніж за підсумками липня. Зокрема, у серпні цей показник був найвищим у Донецькій (1,143 млн. громадян), Дніпропетровській (922,2 тис.) областях і в Києві (1,22 млн.), найнижчим – у Чернівецькій (137,7 тис. громадян), Тернопільській (178,8 тис.) і Волинській (197,6 тис.) областях.

Кількість працівників, які перебувають у відпустках без збереження заробітної плати, за підсумками серпня становила 54,6 тис., що на 5,8% більше, ніж за підсумками липня. У режимі неповного робочого дня (тижня) з економічних причин у серпні працювало 530,9 тис. українців - на 7% менше, ніж у липні.