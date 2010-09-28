У серпні середня зарплата українців скоротилася на 87 грн.

Середня заробітна плата по Україні у серпні 2010 року скоротилася на 87 грн. порівняно з липнем, а порівняно з початком року - збільшилася на 364 грн. і на 1 вересня 2010 року склала 2280 грн.

Як повідомили УНІАН в Державному комітеті статистики України, це дані щодо підприємств та їх окремих підрозділів з кількістю найнятих робітників 10 і більше осіб.

За інформацією Держкомстату, у Києві середня заробітна плата у серпні порівняно з липнем скоротилася на 149 грн. - до 3431 грн. (з початку року - виросла на 462 грн.), по Київській області - скоротилася на 30 грн., до 2370 грн. (з початку року - виросла на 463 грн.), по Донецькій області - скоротилася на 10 грн., до 2612 грн. (з початку року - виросла на 429 грн.), по Дніпропетровській області - скоротилася на 169 грн., до 2415 грн. (з початку року - виросла на 392 грн.).

Найнижчий рівень середньої заробітної плати за підсумками серпня зафіксований у Тернопільській (1708 грн.) і Волинській (1730 грн.) областях.

Середньомісячна зарплата в Україні у січні-серпні збільшилася на 311 грн. порівняно з аналогічним періодом 2009 року і на 1 вересня склала 2160 грн.

Нагадаємо, на 1 серпня рівень середньомісячної зарплати по Україні складав 2144 грн.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату середньомісячна заробітна плата в Україні за підсумками 2009 року склала 1906 грн. на одного штатного працівника.