Грошове забезпечення військовослужбовців зросте на 55% - Єжель

Найближчим часом грошове забезпечення військовослужбовців зросте на 55%, повідомив на брифінгу на Яворівському полігоні у Львівській області міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами міністра, цьогорічне фінансування Збройних сил України належно виконується, а найближчим часом його планують збільшити.

Як сказав М.ЄЖЕЛЬ, грошове забезпечення буде збільшуватися за рахунок виплати премій, «щоб стимулювати військовослужбовців до більш сумлінного виконання службових обов‘язків».

За інформацією Департаменту преси та інформації Міноборони, за словами М.ЄЖЕЛЯ, на 2011 рік загальний фонд оборонного бюджету планується на рівні 13,6 млрд. грн. або на 5 мільярдів більше, ніж цього року.

За словами міністра оборони, збільшення загального фонду оборонного бюджету пов’язане у тому числі зі збільшенням грошового забезпечення військовослужбовців.

Керівник оборонного відомства також зауважив, що цього року фінансування ЗСУ відбувається дуже ритмічно.

“Ми повністю профінансовані по тих чи інших питаннях. Більше того, у зв’язку з підготовкою до зими ми зараз вирішуємо питання “забрати” частину коштів з листопада і грудня для того, щоби більш якісно підготуватися для зимового періоду, профінансувати і питання боргів за газ, підготовки котелень тощо”, – зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 вересня, на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський полігон) за участю М.ЄЖЕЛЯ у рамках третього етапу комплексу навчань з органами військового управління та військами і силами «Взаємодія-2010» проходять бойові стрільби.

До навчання залучено близько 650 військовослужбовців, 112 одиниць військової техніки та 4 вертольоти.