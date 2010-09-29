Реальна зарплата в Україні у серпні знизилася на 4,8%

Індекс реальної зарплати в Україні у серпні 2010 року знизився на 4,8%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

У січні-серпні поточного року індекс зріс на 9,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Найбільше зростання індекс реальної зарплати у січні-серпні цього року зафіксувано у Рівненській (14,2%), Волинській (13,5%) і Полтавській (13,3%) областях, найнижчий – у Києві (4%), Севастополі (6,4%) і Харьківській області (7,2%).