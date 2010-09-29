Перший заступник голови ПР: У бюджеті передбачено кошти на компенсацію малозабезпеченим різниці в тарифах

У державному бюджеті закладено «всі кошти» для компенсації малозабезпеченим різниці в тарифах при підвищенні ціни на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив учора на брифінгу в Донецьку заступник голови Партії регіонів, народний депутат Володимир РИБАК після участі в обласній партконференції.

За словами В.РИБАКА, підвищенням ціни на природний газ населення країни лякають представники попередньої державної влади. «Це лякають народ якраз ті люди, які привели країну до цього хаосу, і сьогодні, прикриваючи свою бездіяльність, відволікають людей, аби вчергове їх залякати і обдурити», - сказав народний депутат.

Він наголосив, що держава гарантує малозабезпеченим захист, їм не доведеться платити за комунальні послуги більше, ніж вони платять сьогодні, і це підкріплено відповідними фінансовими ресурсами в бюджеті.

«Президент України Віктор Федорович ЯНУКОВИЧ ставить завдання, що жодна людина не повинна бути обійдена увагою держави. Тобто, в бюджеті закладено повністю всі кошти для того, аби компенсувати різницю в тарифах, - пояснив В.РИБАК. - І прийнятий відповідний закон, що люди повинні платити, якщо вони на пенсії, не більше 10%, хоч би тарифи були і які ціни були; і не більш як 15% - працюючі люди».

Він запевнив, що місцеві органи влади зараз проводять велику роботу з подання субсидій всім тим, хто має в цьому потребу, а Міністерство фінансів направляє відповідні кошти.

«Тому, на сьогодні ця робота ведеться органами місцевого самоврядування, Міністерство фінансів направляє гроші в регіони, і ті люди, які звернуться за спрощеною схемою із заявами, вони одержать компенсацію в повному обсягу», - сказав В.РИБАК. При цьому він ще раз додав: «Президент однозначно поставив таке завдання перед урядом. Тому, нехай ніхто нікого не лякає».