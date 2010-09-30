Понад 100 тисяч осіб взяли участь у маніфестації протесту в Брюсселі

Понад 100 тисяч осіб з 24 країн-членів Європейського Союзу взяли участь у маніфестації протесту, що відбулася у Брюсселі 29 вересня.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомили організатори акції.

Разом з тим, за даними поліції, у маніфестації взяли участь лише 56 тисяч осіб.

Хода колон тривала центральними вулицями Брюсселя майже 4 години – з 13.00 до 17.00 за місцевим часом - замість запланованих спочатку двох годин.

Робітники з європейських країн виступали проти політики зменшення державних витрат, прийнятої у зв`язку з економічною кризою.

«Робітники на вулицях з чітким сигналом керівництву Європи: ще є час не обирати скорочення державних витрат, ще є час змінити напрямок», - заявив перед початком ходи генеральний секретар Європейської конфедерації профспілок Джон МОНКС.

Профспілки своєю акцією мали намір надіслати чіткий сигнал Єврокомісії, яка представила у середу пропозиції щодо стягнення штрафів з країн-членів зони євро, які швидко не скоротять витрати. Крім того, маніфестація була адресована і міністрам фінансів країн-членів ЄС, які збираються на неформальне засідання сьогодні, 30 вересня.

Делегацію профспілок прийняли прем`єр-міністр головуючої у ЄС Бельгії Ів ЛЕТЕРМ і Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ.

Поліція не протидіяла маніфестації, водночас 218 осіб було затримано в адміністративному порядку. При цьому 148 маніфестантів було затримано до 14.00 за наявність предметів, визнаних поліцією небезпечними.

Фоторепортаж з маніфестації можна подивитися тут: http://eunews.unian.net/ukr/detail/194397