Яценюк: Підвищення пенсійного віку не вирішує проблему банкрутства ПФУ

Підвищення пенсійного віку не вирішує проблему банкрутства Пенсійного фонду України, заявив народний депутат, лідер політичної партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК на прес-конференції у Дніпропетровську.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Фронту Змін». А.ЯЦЕНЮК висловив переконання, що проблему браку коштів у Пенсійному фонді неможливо вирішити такими лінійними рішеннями, як підвищення пенсійного віку громадян. «Це питання нерозривно пов`язане з вирішенням проблеми безробіття», - додав він.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що «наступного року «діра» в бюджеті Пенсійного фонду зросте до 40 мільярдів гривень». За його словами, країні необхідна пенсійна реформа, бо «інакше незабаром пенсії платити не буде звідки». При цьому він додав, що «підвищення пенсійного віку не вирішує проблему банкрутства Пенсійного фонду». «Ту пенсійну реформу, яку запропонувала нинішня влада, вона переписала з листа Міжнародного валютного фонду, що вимагав підвищити пенсійний вік в Україні в обмін на черговий кредит», - зазначив лідер «Фронту Змін».

За його словами, підвищення пенсійного віку можливе лише в тому разі, якщо в країні паралельно відбуватиметься збільшення середньої тривалості життя. Він запитав: «Як можна підвищувати пенсійний вік до 65 років для чоловіків, якщо середня тривалість життя чоловіків в Україні становить 62 роки?», і додав: «Ясна річ, таким чином вирішують проблему Пенсійного фонду - люди до пенсії просто не доживуть».

А.ЯЦЕНЮК вирішення проблеми бачить, зокрема, у впровадженні механізму стимулювання громадян до того, щоб вони самі приймали рішення, коли виходити на пенсію. За його словами, «наприклад, людина виходить на пенсію у 60 років і отримує пенсійні виплати в розмірі, передбаченому чинним законом, але людині пропонують вийти на пенсію у віці 60 років і 6 місяців, і тоді вона отримає пенсію на 10% або 15% вищу». «Але це має бути рішення самої людини, влада не має права її змушувати», - наголосив він.

На думку А.ЯЦЕНЮКА, найважливішим у вирішенні питання пенсійного забезпечення є вирішення проблеми безробіття. За його словами, «без цього неможливо вирішити пенсійне питання».

Він сказав: «Звідки беруться гроші в Пенсійному фонді? Від громадян, які працюють, а сьогодні у нас на 10 людей, які працюють, припадає 9 пенсіонерів». Лідер «Фронту Змін» зазначив, що «через десять років у нас буде з точністю до навпаки: ті, хто на пенсії, будуть превалювати».

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що Україні потрібна пенсійна реформа, а «не просто підвищення пенсійного віку для того, щоб отримати кредит МВФ».