Фонд Ахметова «Розвиток України» не підтримує політику зміцнення інтернатів

Фонд Рината АХМЕТОВА "Розвиток України" не підтримує політику зміцнення інтернатної системи в Україні.

Про це сьогодні на прес-конференції заявила керівник програм і проектів фонду Рината Ахметова "Розвиток України" Дарина КАСЬЯНОВА.

"Після червневих подій, коли вийшло доручення АЗАРОВА про те, що треба зміцнювати інтернатну систему, усі громадські організації - служби у справах дітей, Міністерство у справах сім'ї, молоді і спорту - були і обурені, і вражені. Дуже багато говорять про інтереси дитини, про те, що треба захищати дитину, і тільки сім'я повною мірою відповідає цьому. Але сьогодні ми бачимо, що система інтернатних установ зміцнюється і це дуже помітно", - зазначила Д. КАСЬЯНОВА, підкресливши, що яскравим прикладом цього став інцидент в Ніжинському інтернаті і реакція на нього влади.

"Коли дізналися, що відбувається в дитячому будинку для дітей-інвалідів, сталося що - система почала активно закриватися. Замість активних дій з реформування інтернатної системи почали зміцнювати її матеріально-технічну базу. При цьому почали заповнювати усі інтернати і дитячі будинки дітьми з малозабезпечених сімей", - сказала Д.КАСЬЯНОВА.

Вона вважає, що якщо дитину вилучають з неблагополучної сім'ї, необхідно цю дитину влаштовувати в хорошу сім'ю, це може бути і прийомна сім'я, і дитячий будинок сімейного типу, і опіка, і усиновлення.

"Інтернатна система абсолютно не відповідає інтересам дитини, тому що найприродніша форма перебування дитини-сироти - сім'я або наближена до сім'ї форма. Фонд АХМЕТОВА на підтримку національного усиновлення, на підтримку розвитку сімейних форм виховання спільно з партнерами запустив проект "Сирітству - ні"!, на якому вже понад 10 тисяч анкет дітей-сиріт, позбавлених батьківської опіки і сьогодні вже 579 дітей знаходяться в сім'ї. Однозначно, ситуація міняється і процес усиновлення запущений. Але не варто забувати, ще сьогодні більше 20 тисяч дітей знаходяться в інтернатних установах", - сказала Д. КАСЬЯНОВА, підкресливши, що інтернатна система задовольняє тільки базові потреби дитини.

За її словами, численні дослідження ЮНІСЕФ та інших міжнародних організацій свідчать, що якщо дитина пожила більше трьох років в інтернатній системі, то у своєму розвитку вже ніколи не зможе наздогнати своїх однолітків і це доведений факт.

Як сказала Д. КАСЬЯНОВА, кожна друга дитина шкільного віку, яка виховується в інтернатах, проходить через усі форми насильства, - емоційного, фізичного і сексуального. "Життя дитини в інтернаті засноване на залежності від інтернату, він нічому не навчає, крім того, як жити в цьому інтернаті. За межами інтернату ці підлітки або вже дорослі люди стикаються з проблемами і залишаються з ними один на один", - зауважила Д. КАСЬЯНОВА.

Як повідомляв УНІАН, у Ніжинському дитячому інтернаті, де знаходяться діти з ураженням центральної нервової системи, 11 серпня була зареєстрована смерть п'яти вихованців. Усі померлі у віці від 10 до 19 років. Декілька дітей були госпіталізовані у міську лікарню.

Згідно з попередніми заключеннями лікарів, у дітей була діагностована вірусна інфекція з висипом (висипом), диференційована з герпетичною. Пізніше як можливу причину смерті дітей і дорослих в установі назвали гостру респіраторну ротавірусну інфекцію.

Прокуратура порушила кримінальні справи у зв'язку з госпіталізацією і загибеллю вихованців Ніжинського інтернату.