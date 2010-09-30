Експерт: середньорічний показник зарплати в Україні складе 2 270 грн.

Середній показник зарплати в Україні за підсумками 2010 року складе 2 270 грн.

Такий прогноз озвучив в коментарі агентству УНІАН директор департаменту аналітики компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

Він також прогнозує, що середня місячна номінальна зарплата до кінця цього року досягне 2 700 грн.

На думку О. БЛІНОВА, "протягом восьми місяців 2010 року зростання заробітної плати значною мірою було забезпечене галузями промисловості", які активно відновлюються. Так, середня зарплата в металургії підвищилася на 23,6% (у річному вираженні), у хімічній промисловості - на 29,4%, а в транспортному машинобудуванні спостерігалося зростання на 40,8%. "Падіння середньої номінальної заробітної плати в серпні на 3,7% не є розворотом тенденції, оскільки воно відбиває усього лише сезонність, спостережувану щорічно в сільському господарстві і в державному секторі", - вважає аналітик.

О. БЛІНОВ зазначив, що щомісячні дані про зайнятість від Держкомстату вказують на те, що в економіці зараз зайнято більше людей, ніж рік тому: ця ситуація зберігається ось вже чотири місяці поспіль. Загальна кількість найнятих робітників в економіці у серпні 2010 року виросла на 90,5 тис. (у річному вираженні). А якщо враховувати поправку з перерахунком на повну зайнятість, то кількість працівників насправді виросла на 219,5 тис. осіб, додав аналітик. За його прогнозами рівень безробіття скоротиться за підсумками 2010 року до 8,4% (з 8,8% в 2009 році).

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, середня заробітна плата по Україні в серпні 2010 року скоротилася на 87 грн. порівняно з липнем, а порівняно з початком року - збільшилася на 364 грн. і на 1 вересня 2010 року склала 2280 грн.

Середньомісячна зарплата в Україні у січні-серпні збільшилася на 311 грн. порівняно з аналогічним періодом 2009 року і на 1 вересня склала 2160 грн.