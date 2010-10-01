В Еквадорі здійснена спроба державного перевороту.

Як передає РІА «Новости», сотні військовослужбовців і поліцейських, протестуючих проти нового закону про обмеження належних ним грошових надбавок і пільг, захопили вранці в четвер казарму в столиці країни Кіто, кілька військових баз, заблокували роботу столичного міжнародного аеропорту (польоти тут уже поновилися).

Президент Еквадору Рафаель КОРРЕА в інтерв`ю Національному радіо назвав ці дії спробою державного перевороту.

Внаслідок зіткнення в Кіто протестуючих проти позбавлення пільг поліцейських і прихильників конституційного Президента Еквадору одна людина загинула, близько 50 поранені, зокрема міністр закордонних справ Еквадору Рікардо ПАТІНЬО.

Уряд Еквадору оголосив у четвер "надзвичайний стан на всій національній території протягом тижня" і делегував збройним силам контроль за безпекою в країні.

Із засудженням подій в Еквадорі виступили США, ООН, Аргентина, Іспанія, Венесуела, Колумбія, Куба. У ніч на п`ятницю в Буенос-Айресі відбудеться саміт глав держав Південноамериканського союзу націй (УНАСУР).

У Буенос-Айресі проходить надзвичайний саміт Південноамериканського союзу націй (УНАСУР) щодо ситуації в Еквадорі.

В УНАСУР входять 12 держав Південної Америки - Аргентина, Болівія, Бразилія, Венесуела, Гайана, Колумбія, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай, Чилі і Еквадор.

Блок був створений у Куско (Перу) в грудні 2004 року як Співтовариство південноамериканських націй. Був перейменований у 2007 році на саміті у Венесуелі.