Із сьогоднішнього дня в Україні підвищуються соціальні виплати

З сьогоднішнього дня в Україні підвищуються соціальні виплати, як передбачено Державним бюджетом на поточний рік.

Зокрема, мінімальна заробітна плата підвищується на 19 грн. – до 907 грн.

Відповідно до Держбюджету, рівень мінімальної зарплати буде також підвищений з 1 грудня 2010 року – до 922 грн.

У погодинному розрахунку розмір мінімальної заробітної плати з 1 жовтня встановлюється на рівні 5,43 грн., а з 1 грудня - 5,52 грн.

Прожитковий мінімум із сьогоднішнього дня підвищується на 18 грн. – до 861 грн. Передбачено, що з 1 грудня ц.р. прожитковий мінімум буде підвищений до 875 грн.

Для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення, визначені такі розміри прожиткового мінімуму: з 1 жовтня 2010 року для дітей до 6 років - 787 грн. (підвищення на 16 грн.), з 1 грудня – 799 грн.; з 1 жовтня для дітей від 6 до 18 років - 941 грн. (підвищення на 20 грн.), з 1 грудня – 957 грн.; з 1 жовтня для працездатних осіб - 907 грн. (підвищення на 19 грн.), з 1 грудня – 922 грн.; з 1 жовтня для осіб, які втратили працездатність, - 723 грн. (підвищення на 14 грн.), з 1 грудня – 734 грн.

Мінімальна пенсія з 1 жовтня зросла на 14 грн. – до 723 грн., з 1 грудня – до 734 грн.