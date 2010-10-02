Мінпраці: Уряд збереже пільги ветеранам війни та “чорнобильцям”

Уряд не планує переглядати питання пільг ветеранам війни, особам із особливими заслугами перед батьківщиною та ліквідаторам аварії на ЧАЕС.

Про це у коментарі УНІАН заявив заступник міністра праці та соціальної політики України Віталій МУЩИНІН.

«Одне з найважливіших питань сьогодні, що стоять перед нашим міністерством, це плани відносно того, що ми будемо робити з системою надання пільг, бо в Україні близько 13 млн. осіб користуються правом на призначення пільг», - сказав заступник міністра.

При цьому він уточнив, що йдеться про пільги на оплату комунальних послуг, пільги на проїзд у транспорті, пільги з послуг зв’язку тощо.

В.МУЩИНІН зазначив, що уряд розробив стратегію, спрямовану на впорядкування системи надання пільг.

Він наголосив, що планом економічних реформ Президента України передбачено впорядкування цієї системи надання пільг та визначено етапи і заходи її впровадження.

При цьому заступник міністра праці та соціальної політики запевнив, що "і згаданою стратегією, і планом економічних реформ передбачено, що пільги ветеранам Великої Вітчизняної війни, учасникам бойових дій, інвалідам війни, особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, ліквідаторам аварії на ЧАЕС переглядатися не будуть”. “Тобто вони будуть надаватися у тому порядку і за тим механізмом, за яким вони сьогодні надаються", - додав В.МУЩИНІН.