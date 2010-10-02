На Чернігівщині для ветеранів придбано понад 900 слухових апаратів

На Чернігівщині всіх ветеранів війни, які потребують корекції слуху, буде забезпечено слуховими апаратами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління охорони здоров’я Чернігівської облдержадміністрації

Чернігівська обласна лікарня закупила 921 слуховий апарат, яких має вистачити на всіх ветеранів, що потребують поліпшення слуху і перебували на обліку станом на 1 травня цього року.

Кошти на придбання апаратів у сумі близько 400 тис. грн. виділені з обласного бюджету.