На Чернігівщині для ветеранів придбано понад 900 слухових апаратів

14:05, 02 жовтня 2010
Соцполітика
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На Чернігівщині всіх ветеранів війни, які потребують корекції слуху, буде забезпечено слуховими апаратами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління охорони здоров’я Чернігівської облдержадміністрації

Чернігівська обласна лікарня закупила 921 слуховий апарат, яких має вистачити на всіх ветеранів, що потребують поліпшення слуху і перебували на обліку станом на 1 травня цього року.

Кошти на придбання апаратів у сумі близько 400 тис. грн. виділені з обласного бюджету.

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