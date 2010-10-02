На Чернігівщині для ветеранів придбано понад 900 слухових апаратів
14:05, 02 жовтня 2010Соцполітика
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На Чернігівщині всіх ветеранів війни, які потребують корекції слуху, буде забезпечено слуховими апаратами.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління охорони здоров’я Чернігівської облдержадміністрації
Чернігівська обласна лікарня закупила 921 слуховий апарат, яких має вистачити на всіх ветеранів, що потребують поліпшення слуху і перебували на обліку станом на 1 травня цього року.
Кошти на придбання апаратів у сумі близько 400 тис. грн. виділені з обласного бюджету.
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