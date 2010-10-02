5 не найбагатших українців спробують вижити на прожитковий мінімум

Національний форум профспілок України проводить соціальний експеримент "Життя на прожитковий мінімум", під час якого п`ять активістів з різних регіонів України спробують прожити виключно на прожитковий мінімум, який з жовтня 2010 р. становить 907 грн. Про це повідомив глава Національного форуму профспілок України Мирослав Якибчук.

Він повідомив, що експеримент починається 1 жовтня. У ньому візьмуть участь молоді люди з Сум, Луганська, Запоріжжя, Івано-Франківська і Вишгорода Київської області.

Відсутність активістів з Києва М.Якибчук пояснив тим, що на вказану суму в Києві неможливо навіть орендувати житло, не кажучи вже про те, щоб прожити.

За його словами, на сайті Національного форуму профспілок України протягом місяця публікуватиметься детальна інформація про активістів, хроніка перебігу експерименту, звіт про те, що їдять, що купують, яким транспортом користуються і як оплачують комунальні послуги.

На думку М.Якибчука, рівень офіційно встановленого в Україні прожиткового мінімуму не забезпечує навіть біологічно достатнього рівня харчування, не кажучи вже про елементарні соціальні і культурні потреби. "Офіційно встановлений сьогодні в Україні прожитковий мінімум веде до фізичного виснаження, соціальної і духовної деградації широких верств населення", - повідомив він, відзначивши, що на сьогодні на прожитковий мінімум проживає близько 2 млн. населення України.

М.Якибчук повідомив, що за розрахунками експертів, мінімальний прожитковий мінімум в Україні на сьогоднішній день повинен складати близько 2,3 тис. грн., що дозволило б повноцінно харчуватися, одягатися, купувати медикаменти, оплачувати транспортні і комунальні послуги, і задовольняти мінімальні соціальні і духовні потреби людини.

За словами М.Якибчука, мета експерименту - продемонструвати суспільству і владі неможливість виживання на встановлений прожитковий мінімум. За результатами експерименту Національний форум профспілок України звернеться до уряду з ініціативою докорінної зміни державної політики визначення рівня прожиткового мінімуму з тим, щоб встановлений рівень прожиткового мінімуму відповідав реальним потребам людини і науково-обґрунтованим нормам споживання основних продуктів харчування.