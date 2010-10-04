Показник безробіття в ЄС стабілізувався на рівні 10,1%

Показник безробіття в Європейському Союзі стабілізувався на рівні 10,1%.

Про це сказано у повідомленні статистичного управління ЄС, розміщеному на офіційному сайті відомства.

Згідно з повідомленням, після усунення сезонних коливань, рівень безробіття в єврозоні у серпні склав 10,1%, не змінившись, порівняно з липнем 2010 року. У серпні 2009 року показник безробіття був зафіксований на рівні 9,7%.

Євростат оцінив кількість безробітних на території усіх 27 країн ЄС - 15,9 млн осіб.

Найнижчий рівень безробіття зафіксований в Австрії (4,3%) та Нідерландах (4,5%), найвищий - в Іспанії (20,5%), Латвії (19,5% у другому кварталі 2010 року), Естонії (18,6% у другому кварталі 2010 року) та Литві (18,2% в другому кварталі 2010 року).