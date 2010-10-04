Вартість оренди квартир у Києві за 9 місяців зросла на 19,7%

Середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир в Києві в січні-вересні п.р. зросла на 19,68% (86 дол.) – до 524 дол. за квартиру на місяць.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за вказаний період у Печерському районі місячна вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 83 дол. – до 540 дол., 2-кімнатних – на 102 дол., до 717 дол., 3-кімнатних – на 110 дол., до 861 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 61 дол. – до 414 дол., 2-кімнатних – на 95 дол., до 701 дол., 3-кімнатних – на 113 дол., до 829 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 65 дол. – до 330 дол., 2-кімнатних – на 88 дол., до 436 дол., 3-кімнатних – на 112 дол., до 650 дол.

У Солом’янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 65 дол., до 342 дол., 2-кімнатних – на 75 дол., до 451 дол., 3-кімнатних – на 89 дол., до 617 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 66 дол., до 316 дол., 2-кімнатних – на 69 дол., до 419 дол., 3-кімнатних – на 94 дол., до 535 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 55 дол. – до 331 дол., 2-кімнатних – на 59 дол., до 451 дол., 3-кімнатних – на 101 дол. – до 549 дол.

В Оболонському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 72 дол. – до 393 дол., 2-кімнатних – на 80 дол., до 514 дол., 3-кімнатних – на 199 дол., до 656 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 39 дол. – до 307 дол., 2-кімнатних – на 67 дол., до 432 дол., 3-кімнатних – на 80 дол., до 541 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 57 дол. – до 317 дол., 2-кімнатних – на 65 дол., до 448 дол., 3-кімнатних – на 98 дол., до 561 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 51 дол. – до 306 дол., 2-кімнатних – на 67 дол., до 421 дол., 3-кімнатних – на 80 дол., до 550 дол.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві у серпні п.р. зросла на 2,83% (14 дол.) – до 507 дол. за квартиру на місяць; за 1-е півріччя 2010 року зросла на 8,38% (37 дол.) – до 474 дол. за квартиру на місяць.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.