Пенсії в Україні перевищили 1,1 тис. гривень

Середній розмір пенсії на 1 жовтня складає 1103 гривень.

Про це повідомив міністр праці та соціальної політики Василь Надрага, передає "Дело".

"Усі види підвищення з 1 жовтня торкнуться 10,4 млн. чоловік з 13,7 млн. пенсіонерів, які взагалі живуть в нашій державі. У результаті перерахунку пенсій, з урахуванням нових розмірів соціальних стандартів, середній розмір пенсійної виплати на 1 жовтня 2010 року у нас збільшився до 1 тис. 103 гривень і складе 51,5% від середньої заробітної плати", - сказав Надрага.

Міністр нагадав, що за стандартами Міжнародної організації праці, заміна пенсією заробітної плати повинно бути не менше, ніж 40%.

Нагадаємо, з 1 жовтня мінімальна заробітна плата в Україні підвищилася на 19 гривень до 907 гривень. У погодинному розрахунку розмір мінімальної зарплати встановився на рівні 5,43 гривень.