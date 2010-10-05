На добродійному аукціоні у Києві зібрано 3 млн. дол. на боротьбу зі СНІДом.

Аукціон відбувся 3 жовтня під час добродійної вечері, організованої Фондом Олени Пінчук «АнтиСНІД», на честь приїзду 42-го Президента США Вільяма КЛІНТОНА, який прибув до України на запрошення Віктора і Олени ПІНЧУКІВ, повідомили УНІАН у прес-службі Фонду.

«Цей аукціон не тільки побив у кілька разів рекорд за обсягом засобів, зібраних на добродійність, – на торгах цього вечора було продано найдорожчий лот за всю історію аукціонних торгів в Україні. Це робота видатного художника сучасності Демієна ХЕРСТА “In Love”, за яку було зроблено пожертвування у розмірі 2,4 млн. дол.», - наголошується у повідомленні.

Всі зібрані кошти буде направлено до Фонду Олени Пінчук «АнтиСНІД» для розширення спільного проекту з Фондом Клінтона.

На початку добродійної вечері Президент В.КЛІНТОН виступив з короткою промовою щодо важливості зусиль у боротьбі з епідемією, підкресливши, що внесок кожної людини – це ще один крок на шляху до майбутнього без СНІДу. До гостей вечора також звернулися Олена і Віктор ПІНЧУКИ, які подякували їм за готовність допомогти ВІЛ-позитивним людям.

«От уже кілька років ми реалізуємо в Україні спільний проект з гуманітарним лідером сучасності Білом КЛІНТОНОМ. За цей час ми зрозуміли, на чому нам треба концентруватися у першу чергу. Саме швидке тестування дає шанс перервати ланцюжок передачі вірусу і зупинити епідемію. Тому ми вирішили, що метою цього аукціону буде поліпшення доступу до швидкого тестування по всій Україні», - сказала О.ПІНЧУК.

Сюрпризами аукціону стали два незаплановані лоти від зоряних гостей – ланч з Президентом Б.КЛІНТОНОМ та ексклюзивні квитки на титульний бій Віталія КЛИЧКА з Шенноном БРІГГСОМ, який відбудеться 16 жовтня. Цей лот запропонував брат Віталія – Володимир КЛИЧКО, який теж був у числі почесних гостей. Два ці лоти були продані більш ніж за 300 тис. дол.

Для добродійного вечора також був безплатно переданий ексклюзивний лот від Будинку моди Еміліо Пуччі. Сукня, створена в єдиному екземплярі для останньої колекції, яка була представлена в Мілані 25 вересня цього року, була презентована Лаудомією ПУЧЧІ – дочкою легендарного кутюр’є, яка зараз керує бізнесом. Лот було продано за 102 тис. дол.

Аукціонні торги стартували з лота від ювелірного Дому Van Cleef & Arpels. Унікальний годинник Secret Dentelle (Секрет Мережива) із золота і діамантів від майстрів високого ювелірного мистецтва Van Cleef & Arpels було продано за 75 тис. дол.

Кожен гість вечора зробив свій внесок в добродійність, перерахувавши гроші на проект зі швидкого тестування – сума добродійних внесків становила 220 тис. дол., повідомили у Фонді Олени Пінчук.