Пенсійну реформу розпочнуть через місяць

Уряд України планує почати через місяць перший етап пенсійної реформи, яка дозволить скоротити дефіцит Пенсійного фонду України.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це віце-прем'єр-міністр України Сергій ТІГІПКО сказав сьогодні в Москві в ході інвестиційного форуму "Росія кличе"!, організованого "ВТБ Капітал".

"Дотації Пенсійного фонду цього року повинні скласти близько 2,6% ВВП і тенденція була на збільшення такої дотації. Ми плануємо вже буквально через місяць почати перший етап пенсійної реформи, яка змінить цю тенденцію. Ми підемо на досить рішучі дії", - сказав С. ТІГІПКО.

Він також повідомив, що після рішення Конституційного Суду в Україні почнеться адміністративна реформа, яка дозволить скоротити адміністративні витрати.

"Цього року ми скоротили адміністративні витрати на 10%, у 2011 році, як мінімум, на 10% планується скорочення", - сказав С. ТІГІПКО.

На його думку, таким чином, буде стабілізовано фінансове положення України.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України (постанова №626 від 21 липня) затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2010 рік.

Прибутки Пенсійного фонду в 2010 році складатимуть 165,686 млрд. грн., у тому числі власні надходження - 124,815 млрд. грн.

При цьому витрати заплановані на рівні 192,282 млрд. грн. Покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду на рівні 26,595 млрд. грн. відбуватиметься за рахунок коштів Державного бюджету.

Довідка УНІАН. В Україні пенсійна реформа впроваджується шляхом ухвалення законів України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (№1058 - IV від 9 липня 2003 р.) і "Про недержавне пенсійне страхування" (№1057 - IV від 9 липня 2003 р.).

Пенсійна реформа передбачає введення трирівневої системи пенсійного забезпечення. Для створення другого рівня пенсійної системи необхідно зменшити відсоток відрахувань для першого (обов'язкового) рівня і направити ці кошти на другий (накопичувальний) рівень.